Руководителем УФАС по Москве стала и.о. главы управления Соловьева

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Москве назначена Екатерина Соловьева, сообщается в среду на официальном сайте столичного управления. Соответствующий приказ ФАС России подписан 29 апреля.

"Назначение состоялось после согласования кандидатуры Екатерины Соловьевой с полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. <...> До назначения 16 марта 2020 года исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве работала в департаменте городского имущества города Москвы в должности первого заместителя руководителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Соловьева родилась в Волгограде, в 2005 году окончила Институт управления в Архангельске по специальности "Юриспруденция", в 2010 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, получив степень магистра юриспруденции со знанием иностранного языка.

"Соловьева работала в антимонопольных органах с 2006 по 2011 год, пройдя путь от главного специалиста отдела экологии и природных ресурсов управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Федеральной антимонопольной службы до заместителя руководителя УФАС России по городу Москве", - отмечается в сообщении.