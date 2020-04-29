Еще два этажа в НИИ имени Склифосовского перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Реанимационные койки для лечения пациентов с коронавирусом появятся еще на двух этажах Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в ближайшие четыре дня. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН.

По его словам, изначально в НИИ имени Склифосовского было отведено 102 койки для больных с коронавирусом, из них 22 реанимационные.

"Буквально через неделю после открытия мы перепрофилировали еще один этаж в реанимацию, и сейчас у нас соотношение - 37 реанимационных коек и 65 госпитальных. В данный момент мы переделываем еще два этажа под реанимации. И через четыре дня у нас будет 67 реанимационных коек и 35 госпитальных", - сказал Петриков.

Он напомнил, что каждая реанимационная койка должна быть полностью оснащена как аппаратом вентиляции легких, так и системами подачи кислорода. В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что во многих госпиталях порядка 20% пациентов находятся на кислороде.

"Это очень опасная ситуация, это те пациенты, состояние которых может очень быстро ухудшиться, и они могут оказаться в реанимации. За такими пациентами должен быть очень серьезный присмотр", - добавил Петриков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.