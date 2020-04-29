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Пандемия коронавируса нового типа

Частные клиники Москвы могут подключить к выявлению пациентов с коронавирусом с помощью КТ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городские поликлиники исчерпали возможности по обследованию с помощью КТ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Возможности городских поликлиник в Москве по выявлению пациентов с коронавирусом методом компьютерной томографии исчерпаны, власти не исключают привлечения частных клиник. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин во время визита в Московский референс-центр лучевой диагностики, куда сейчас поступают данные томографии.

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"По моим ощущениям, мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов достаточно большой", - сказал мэр. Он отметил, что к исследованиям придется подключить и частные клиники, имеющие соответствующее оборудование.

Собянин высоко оценил эффективность центра. "Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 220 заболеваний COVID. И параллельно 2 500 пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра", - пояснил мэр.

Он также отметил, что теперь заключение по результатам компьютерной томографии в центре делается с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов, точность расчетов в центре превышает 90%, при этом обработка результатов томографии занимает меньше пяти минут. Только за день в центре провели 3 802 исследования, точность составила около 92%, уточнил он.

"Сегодня начинаем работать в боевом режиме. Доложите через неделю, какой опыт и какие успехи", - сказал Собянин специалисту.

О центре

Московский референс-центр, размещенный на Петровке, 24, был создан год назад. Сейчас он работает в круглосуточном режиме. Его специалисты имеют доступ к Единому радиологическому информационному сервису, куда поступают все медицинские снимки, сделанные в поликлиниках и больницах столицы.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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