{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На поддержку промышленных предприятий Москвы выделили около 1,5 млрд рублей

Средства предоставляли в виде льготных кредитов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей выделено на поддержку промышленных предприятий в Москве во время объявленного режима повышенной готовности. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На эту тему
Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

"Мы расширили программы для поддержки промышленных предприятий, на сегодняшний момент около 1,5 млрд рублей выделено на поддержку промышленных предприятий путем предоставления льготных кредитов", - сообщил Ефимов в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Он уточнил, что в столице уже приняты три пакета мер экономической поддержки для малого бизнеса и предприятий, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Общая сумма принятых мер составляет порядка 70 млрд рублей. По его словам, эти средства позволят повысить ликвидность компаний и продержаться до момента возобновления потребительского спроса.

"Эти меры поддержки касаются как переноса срока платежей по налогам, которые зачисляются в региональный бюджет. Так и освобождения предприятий, которые вынужденно прекратили свою работу от имущественных платежей в пользу города, касающихся аренды за городское имущество, аренды за земельные участки. И в ряде случаев мы приняли решения, по сути дела, об освобождении от налога от имущества за счет предоставления соответствующих грантов", - сказал Ефимов.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Реклама на ТАСС
В Москве провели плановую вакцинацию диких животных от бешенства
Специалисты разложили для животных съедобные приманки в виде желатиновых капсул с вакциной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС