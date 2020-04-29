На поддержку промышленных предприятий Москвы выделили около 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей выделено на поддержку промышленных предприятий в Москве во время объявленного режима повышенной готовности. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы расширили программы для поддержки промышленных предприятий, на сегодняшний момент около 1,5 млрд рублей выделено на поддержку промышленных предприятий путем предоставления льготных кредитов", - сообщил Ефимов в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Он уточнил, что в столице уже приняты три пакета мер экономической поддержки для малого бизнеса и предприятий, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Общая сумма принятых мер составляет порядка 70 млрд рублей. По его словам, эти средства позволят повысить ликвидность компаний и продержаться до момента возобновления потребительского спроса.

"Эти меры поддержки касаются как переноса срока платежей по налогам, которые зачисляются в региональный бюджет. Так и освобождения предприятий, которые вынужденно прекратили свою работу от имущественных платежей в пользу города, касающихся аренды за городское имущество, аренды за земельные участки. И в ряде случаев мы приняли решения, по сути дела, об освобождении от налога от имущества за счет предоставления соответствующих грантов", - сказал Ефимов.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.