Загруженность платных парковок в Москве сократилась до 50%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Загруженность платных парковок в Москве в период действия режима самоизоляции сократилась от 28 до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в аккаунте "Московского паркинга" в Twitter.
"За время самоизоляции в Москве изменилась загрузка парковок. Сравнили с аналогичным периодом прошлого года: внутри Бульварного кольца: -28%; от Бульварного до Садового: -49%; от Садового до Третьего транспортного кольца (ТТК): -39%; от ТТК до МКАД: -38%; за МКАД (Новокосино, Митино, Внуково): -50%", - говорится в сообщении.
За время самоизоляции в Москве изменилась загрузка парковок. Сравнили с аналогичным периодом прошлого года:— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) April 29, 2020
⚪Внутри Бульварного кольца: -28%
От Бульварного до Садового: -49%
От Садового до ТТК: -39%
От ТТК до МКАД: -38%
⚫За МКАД (Новокосино, Митино, Внуково): -50% pic.twitter.com/g6obWAzDhR
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.