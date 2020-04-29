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Пандемия коронавируса нового типа

Загруженность платных парковок в Москве сократилась до 50%

Больше всего загруженность снизилась в районах Новокосино, Митино, Внуково

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Загруженность платных парковок в Москве в период действия режима самоизоляции сократилась от 28 до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в аккаунте "Московского паркинга" в Twitter.

"За время самоизоляции в Москве изменилась загрузка парковок. Сравнили с аналогичным периодом прошлого года: внутри Бульварного кольца: -28%; от Бульварного до Садового: -49%; от Садового до Третьего транспортного кольца (ТТК): -39%; от ТТК до МКАД: -38%; за МКАД (Новокосино, Митино, Внуково): -50%", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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