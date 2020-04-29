{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве провели плановую вакцинацию диких животных от бешенства

Специалисты разложили для животных съедобные приманки в виде желатиновых капсул с вакциной

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Мосприроды", Комплекса городского хозяйства и ветеринары провели плановую вакцинацию диких животных от бешенства в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в рамках мероприятий по профилактике бешенства диких животных инспекторы ООПТ и ветеринарные врачи провели раскладку съедобных приманок в виде желатиновых капсул с вакциной", - говорится в сообщении.

Для иммунизации животных, в том числе лисиц, специалисты ГПБУ "Мосприрода" применяли сертифицированную вакцину. Отмечается, что лисы в парке "Кузьминки-Люблино" обитают давно и в довольно большом количестве. И хотя фактов нападения лис на людей нет, для недопущения распространения бешенства ветеринары из санитарно-эпидемиологических служб города регулярно вакцинируют диких животных.

Экологи призывают москвичей не трогать лис и не приближаться к ним, так как они являются переносчиками многих других болезней. При укусе необходимо в кратчайшие сроки обратиться в травмпункт.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умер священник, у которого были выявлены симптомы коронавируса
Ему было 83 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС