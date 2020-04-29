В Москве провели плановую вакцинацию диких животных от бешенства

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Мосприроды", Комплекса городского хозяйства и ветеринары провели плановую вакцинацию диких животных от бешенства в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в рамках мероприятий по профилактике бешенства диких животных инспекторы ООПТ и ветеринарные врачи провели раскладку съедобных приманок в виде желатиновых капсул с вакциной", - говорится в сообщении.

Для иммунизации животных, в том числе лисиц, специалисты ГПБУ "Мосприрода" применяли сертифицированную вакцину. Отмечается, что лисы в парке "Кузьминки-Люблино" обитают давно и в довольно большом количестве. И хотя фактов нападения лис на людей нет, для недопущения распространения бешенства ветеринары из санитарно-эпидемиологических служб города регулярно вакцинируют диких животных.

Экологи призывают москвичей не трогать лис и не приближаться к ним, так как они являются переносчиками многих других болезней. При укусе необходимо в кратчайшие сроки обратиться в травмпункт.