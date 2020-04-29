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Пандемия коронавируса нового типа

Власти объяснили порядок продления рабочих пропусков возможным изменением планов москвичей

Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период с 5 по 11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы отказались от идеи автоматического продления цифровых пропусков до 11 мая включительно, поскольку их владельцы на майские праздники могли поменять планы. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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В среду в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

"На первую половину мая многие меняют свои рабочие планы. Это связано не только с майскими праздниками и нерабочими днями, установленными президентом. Некоторые изначально планировали на эти дни отпуск - сейчас его можно провести, например, на даче. Исходя из этого логично, чтобы человек повторно подтвердил, что будет работать в этот период", - сказал Лысенко.

По его словам, власти рассматривали разные варианты продления пропускного режима, в том числе обязательное оформление новых рабочих пропусков с 1 мая. "Решили дать людям больше времени для того, чтобы продлить свои пропуска, чтобы пользователи не были вынуждены одномоментно идти и что-то заново оформлять. Поэтому, собственно, действительность пропусков сделали до 4 мая включительно, а сейчас у жителей есть шесть дней есть на то, чтобы спокойно все переоформить. То есть это более удобно, более спокойно, более комфортно для человека", - отметил глава департамента.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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