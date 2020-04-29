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Москвичи смогут приобрести карту "Тройка" в сети магазинов "Магнит"

Стоимость карты - 50 рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы с 30 апреля смогут приобрести транспортную карту "Тройка" в одном из 450 магазинов сети "Магнит". Залоговая стоимость карты по-прежнему будет 50 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 30 апреля вы можете купить "Тройку" в 450 магазинах "Магнит у дома" и "Магнит Семейный" по всей Москве. Стоимость самой карты - 50 рублей. <...> Не забудьте перед поездкой привязать свою карту к пропуску", - говорится в сообщении.

После покупки баланс карты необходимо будет пополнить: в кассах и автоматах по продаже билетов метро, в автоматизированных киосках ГУП "Мосгортранс", а также удаленно в мобильном приложении "Московский метрополитен", на сайте Московского транспорта и на сайтах партнеров.

Проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен только по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску. Чтобы привязать транспортную карту к пропуску, необходимо указать ее номер при оформлении цифрового пропуска на сайте mos.ru. Сделать это необходимо не менее, чем за 5 часов до планируемой поездки. Проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску можно на Едином транспортном портале.

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