Число офисных работников в Москве сократилось в период изоляции до 2,6 млн человек

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число работающих на местах москвичей сократилось с 7 до 2,6 млн в период действия режима самоизоляции, еще порядка 2 млн человек временно приостановили деятельность. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Те меры, которые введены в городе, направлены главным образом на то, чтобы плотность населения существенным образом снизить. Меры, которые мы приняли, позволили нам сократить количество работающих на своих рабочих местах приблизительно до 2,5-2,6 млн человек. Для примера скажу, что ежедневно в нормальном режиме на работу у нас приезжают порядка 7 млн человек", - сказал он в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

При этом, по его словам, порядка 1,5-2 млн человек вынуждены были временно приостановить работу из-за ограничительных мер в отношении предприятий. "Таких отраслей достаточно много. Это общественное питание, бытовые услуги, вся культурно-просветительская деятельность" - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.