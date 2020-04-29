Субсидии для арендодателей торговых помещений в Москве составят более 15 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем средств, направленных на выплату субсидий московским арендодателям торговых помещений, составит более 15 млрд рублей и компенсирует сумму налога, перенесенного на конец года из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в эфире радио "Коммерсант FM".

"Если собственник торгового объекта недвижимости предоставит скидку своим арендаторам... в размере не менее, чем 50%, то сумма исчисленного налога за второй квартал, уплату которого мы перенесли на конец года, будет прямым рублем компенсирована в виде субсидий из бюджета города Москвы. И вот этот объем субсидий, то есть, компенсационных выплат из бюджета города Москвы составит более чем 15 млрд рублей", - сказал он.

Ранее правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Для наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей ввели отсрочку до 31 декабря 2020 года по авансовым платежам по налогу на имущество и земельный налог, а также по уплате торгового сбора. Кроме того, предприятия этой отрасли освободили от платы за аренду муниципальных земельных участков и нежилых объектов на период пандемии.