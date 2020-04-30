Власти Москвы сообщили, что аборты по-прежнему проводят во всех клиниках города

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жительницы Москвы, как и раньше, могут обратиться во все клиники города для прерывания беременности. Данная услуга не предоставляется только в роддоме № 8, который был перепрофилирован для работы с зараженными коронавирусом, сообщили в среду в столичном департаменте здравоохранения.

"Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности). Исключение составляет роддом № 8 при ГКБ им. Демихова, перепрофилированный для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказали в пресс-службе.

Всех женщин, которые обратились для искусственного прерывания беременности, в обязательном порядке консультирует психолог. Городские роддома, в том числе отделения интенсивной терапии и реанимации в роддомах, продолжают функционировать, как и ранее. Существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для оказания необходимой медицинской помощи всем беременным женщинам и новорожденным детям.

Загрузка родильных домов в настоящее время не превышает 80%. Отделения патологии беременности по-прежнему функционируют. Во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований. Для безопасности рожениц и новорожденных детей временно приостановлены партнерские роды и посещения родственников в связи с действующими во всех медицинских организациях карантинными мероприятиями.

"Женские консультации также продолжают работать в штатном режиме. Однако в первую очередь для безопасности беременных посещение ЖК временно ограничено", - добавляется в материале.