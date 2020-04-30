Власти Москвы заявили, что сервис продления цифровых пропусков работает без сбоев

По его словам, внесение необходимой информации для получения или продления пропуска занимает несколько минут, у москвичей и гостей столицы есть на это более пяти дней.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Система работает штатно, несмотря на то, что ее атакуют периодически. Но инженеры работают на своих местах, мониторят, ситуация на контроле. Еще есть несколько дней до 4 мая, чтобы люди могли сориентироваться в ситуации, воспользоваться сайтом для продления пропуска. Сегодня был всплеск интереса, и в контакт-центре мы это почувствовали, и на сайте было повышение активности", - сказал Лысенко.

Он добавил, что пропускная система носит заявительный характер и получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но достоверность сообщаемых сведений проверяется через соответствующие информационные системы.

"Выдача цифровых пропусков, обработка данных происходят в аттестованной информационной системе, которая поддерживает предоставление электронных госуслуг Москвы, обслуживая в год более 400 млн запросов. По действующему законодательству все данные, которые не будут использоваться в дальнейшем по целям их обработки и сбора, будут уничтожены. Для этого есть контролирующий орган. Выдерживаем все требования к государственной информационной системе, тем более такой масштабной, как госуслуги", - сказал Лысенко.

Продление работы пропусков

Ранее в среду в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.