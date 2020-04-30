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Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве на майских праздниках

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура поднимется до 25 градусов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Резкое и аномальное потепление сразу на 8 градусов прогнозируется в Москве на майских праздниках. Температура днем будет достигать 23 градусов тепла уже с воскресенья, 3 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье и понедельник произойдет резкое повышение температуры на 8 градусов. Она будет на 5 градусов выше нормы. Эта информация приятно звучит, конечно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также прогнозируются небольшой дождь и переменная облачность в эти дни. "Но дождик не раздражающий будет и небольшой", - отметил он.

Однако, по словам метеоролога, в последующем Москву вновь ожидает похолодание. "Хочу заранее предупредить, что радость должна быть умеренной, потому что уже к рабочему периоду, вернее в нашем случае к "нерабочим дням" (после 5 мая), будет небольшое понижение температуры", - сообщил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве прогнозируется 9-11 градусов тепла, в пятницу - 11-13 градусов тепла, в субботу - 13-15 градусов тепла, в воскресенье и понедельник - 18-23 градуса тепла, во вторник - 20-25 градусов тепла.

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