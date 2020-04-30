В Москве в четверг ожидаются облачная погода и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.