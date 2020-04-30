Срок подачи заявок на поддержку инновационных проектов в Москве продлили до 15 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Срок подачи заявок на получение гранта поддержки комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлевают до 15 мая. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. Также с помощью грантов можно будет компенсировать проценты по кредитам, привлеченным для реализации инновационных проектов.

Объем финансовой поддержки зависит от вида затрат, которые понесли компании при реализации проектов. Размер компенсации не может превышать 200 миллионов рублей в год, или 15% от размера инвестиций в проект.

Подать заявку на гранты можно при помощи специальной формы на платформе МИК. На этом же ресурсе пользователи найдут подробную информацию об условиях отбора и требованиях к проектам.