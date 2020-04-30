Парковка в Москве будет бесплатной в майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы в предстоящие майские праздничные дни будет бесплатной. Как сообщили ТАСС в "Московском паркинге", 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет парковаться без оплаты на любой улице в столице, а в воскресные дни 3 и 10 мая бесплатными будут все улицы, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа 380 рублей в час.

На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

"В соответствии с постановлением правительства Москвы парковка бесплатна для всех горожан в государственные праздничные дни. Так, 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая оставить свой автомобиль можно будет без оплаты на любой улице, входящей в зону парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час. В воскресные дни 3 и 10 мая бесплатными будут всех уличные парковки, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 85 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей. В 2018 году более чем на 200 улицах преимущественно в центре города начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка на них стала платной по воскресеньям.

До 11 мая в связи с режимом повышенной готовности всем жителям города следует оставаться дома. Если появилась необходимость выехать на своем автомобиле в город или за его пределы, следует оформить цифровой пропуск на сайте mos.ru , указав в заявке госномер автомобиля.