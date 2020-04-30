Более 100 тыс. телемедицинских консультаций провели в Москве для пациентов с COVID

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Врачи в Москве провели для пациентов с подтвержденным коронавирусом более 100 тыс. дистанционных консультаций с 23 марта, когда в городе начал работать телемедицинский центр, сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тыс. таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность - число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", - сказала она.

Она пояснила, что больные с подтвержденным коронавирусом могут оставаться на лечении дома, если болезнь протекает у них в легкой форме. Заболевший и его домочадцы при этом должны находиться на карантине до подтверждения отсутствия коронавируса в организме. С 23 марта для таких пациентов стали доступны круглосуточные онлайн-консультации врачей. Всего начала работы телемедицинского центра консультации провели для более 19 тыс. пациентов с COVID.

Заммэра добавила, что пациенту, проходящему лечение на дому, необходимо зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения Москвы, где медики следят за здоровьем больных. В случае ухудшения здоровья врач принимает решение о необходимости проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.