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Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 москвичей трудоустроены в медорганизации Москвы через центр "Моя работа"

В числе востребованных профессий - медсестра, сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой помощи, лаборант и педиатр

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичный центр занятости населения "Моя работа" помог трудоустроить в городские учреждения здравоохранения более 100 человек, сообщил в четверг оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В период пандемии именно в сфере медицины работодатели сейчас остро нуждаются в новых кадрах. Сегодня в банке центра представлено более 1,3 тыс. вакансий в сфере медицины. С начала марта порядка 100 москвичей благодаря центру занятости населения присоединились к команде врачей и вышли на работу в больницы и поликлиники Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе востребованных профессий - медицинская сестра, сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой и неотложной медицинской помощи, лаборант и врач-педиатр. В штабе добавили, что некоторые соискатели были трудоустроены в новейший инфекционный центр в Вороновском в ТиНАО.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина центр занятости оказывает услуги в дистанционном формате. Всего за последний месяц через "Мою работу" трудоустроились около 1,7 тыс. москвичей. В банке вакансий центра сейчас около 40 тысяч предложений.

В Москве по указу мэра действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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