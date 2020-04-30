В больницу в Коммунарке за сутки поступило 70 пациентов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 70 пациентов за сутки поступили на лечение в столичную больницу в Коммунарке, что почти на 50 человек больше, чем днем ранее. Об этом в четверг сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"Состоит на лечении 540. Из них с диагнозом пневмония - 532 или 98%, COVID подтвержденных 337 или 62%, За сутки поступило 70 пациентов", - написал он.

Проценко добавил, что в реанимации находятся 49 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 26 человек. При этом возраст 19 человек в реанимации составляет от 41 года до 60 лет, из них на ИВЛ находятся четверо, возраст еще 30 человек - более 61 года, из них 22 - на ИВЛ.

Как сообщила главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, за прошедшие сутки в стационар поступило 42 человека, из них шестеро с COVID - это приблизительно столько же, сколько и днем ранее. Кроме того, за сутки выписано 74 человека, из которых 22 выздоровели после коронавируса.

Всего на сегодняшний день лечение в больнице проходят 702 человека, 21 из них находится в реанимации, днем ранее в медучреждении было 734 пациента. Коронавирус сейчас подтвержден у 227 человек в стационаре.