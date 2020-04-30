{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В больницу в Коммунарке за сутки поступило 70 пациентов

Всего на лечении находятся 540 человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 70 пациентов за сутки поступили на лечение в столичную больницу в Коммунарке, что почти на 50 человек больше, чем днем ранее. Об этом в четверг сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"Состоит на лечении 540. Из них с диагнозом пневмония - 532 или 98%, COVID подтвержденных 337 или 62%, За сутки поступило 70 пациентов", - написал он.

Проценко добавил, что в реанимации находятся 49 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 26 человек. При этом возраст 19 человек в реанимации составляет от 41 года до 60 лет, из них на ИВЛ находятся четверо, возраст еще 30 человек - более 61 года, из них 22 - на ИВЛ.

Как сообщила главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, за прошедшие сутки в стационар поступило 42 человека, из них шестеро с COVID - это приблизительно столько же, сколько и днем ранее. Кроме того, за сутки выписано 74 человека, из которых 22 выздоровели после коронавируса.

Всего на сегодняшний день лечение в больнице проходят 702 человека, 21 из них находится в реанимации, днем ранее в медучреждении было 734 пациента. Коронавирус сейчас подтвержден у 227 человек в стационаре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысилось 5 тыс.
За сутки в Москве выздоровели 525 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС