Детеныши впервые появились у скатов-хвостоколов в "Москвариуме" на ВДНХ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. У пары синепятнистых рифовых скатов-хвостоколов в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ впервые родились детеныши, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Два детеныша появились у самки Лиммы и самца Тэни. Оба новорожденных мужского пола. Пока у малышей нет имен. Их выберут путем народного голосования", - говорится в сообщении.

Свои варианты имен для скатов можно будет предложить с 10:00 мск 30 апреля до 18:00 мск 7 мая на странице центра в соцсети Instagram в комментариях к посту о конкурсе, после чего сотрудники "Москвариума" выберут четыре варианта, которые попадут в финальный этап народного голосования 8 мая.

Вес каждого из новорожденных скатов составляет около 100 граммов, а размер - 10 сантиметров в диаметре. Детеныши этого вида рождаются полностью самостоятельными и не нуждаются в родительском уходе. Сейчас они находятся в отдельном аквариуме, по мере взросления их переселят в большой открытый бассейн № 58 к взрослым скатам.

В дикой природе эти животные обитают в прибрежных водах Индийского и западной части Тихого океанов, на мелководье и вблизи коралловых рифов. Они бывают желто-коричневого, красно-коричневого или оливкового оттенков, а на спине у них круглые ярко-синие пятна. Вес взрослых особей может достигать 5 кг, а размер - 35 сантиметров в диаметре (без учета длины хвоста).