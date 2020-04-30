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Пандемия коронавируса нового типа

Лечившиеся от ОРВИ москвичи смогут снова оформить рабочие пропуска после 14 дней изоляции

Ранее столичные власти аннулировали более 20 тыс. рабочих пропусков москвичей, у которых обнаружили коронавирус или симптомы ОРВИ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москвичи, которые вынуждены оставаться на домашнем лечении из-за ОРВИ, смогут заново получить цифровые пропуска для рабочих поездок по городу по истечению 14 дней обязательной изоляции. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее сообщалось, что столичные власти аннулировали более 20 тыс. рабочих пропусков москвичей, у которых обнаружили коронавирус или симптомы ОРВИ.

"Всем, у кого в Москве диагностированы ОРВИ или коронавирусная инфекция, рабочие цифровые пропуска аннулируются, так как эти люди являются еще и переносчиками инфекции. Заболевшие с симптомами ОРВИ, оставаясь на домашнем лечении, подписывают постановление главного санитарного врача, в котором четко указан срок - 14 дней, после чего они смогут оформить рабочий пропуск заново. Пациенты с коронавирусом также смогут оформить новый пропуск после полного выздоровления", - сказал Лысенко.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса, с 29 марта введен режим самоизоляции, а с 15 апреля - пропускной режим для поездок на транспорте

29 апреля в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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