Москвичи смогут подать показания не прошедших поверку счетчиков

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Управляющие и ресурсоснабжающие организации Москвы обязаны принимать показания счетчиков, поверка которых истекла после 6 апреля. Об этом сообщил в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"В соответствии с постановлением правительства РФ жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года. Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков", - сказал Бирюков.

Он отметил, что штрафы и пени с потребителей при этом взыскиваться не будут, а расчет оплаты за коммунальные услуги будет производиться по действующим тарифам. Соответствующее решение было принято для сокращения риска заражения коронавирусом при проведении поверки приборов. Заммэра добавил, что после снятия профилактических ограничений поверку счетчиков необходимо будет провести.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.