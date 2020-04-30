Две машины столкнулись на съезде со МКАД на шоссе Энтузиастов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столкновение двух машин произошло на съезде со МКАД на шоссе Энтузиастов в Москве, движение на данном участке перекрыто. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП с участием двух машин произошло на съезде со МКАД на шоссе Энтузиастов в сторону области. В настоящее время съезд полностью перекрыт", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Данные по пострадавшим уточняются.