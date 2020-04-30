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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 5 тыс.

За сутки в Москве выздоровели 525 человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Еще 525 пациентов в Москве выздоровели после коронавируса, общее число вылечившихся составило 5 135 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 135", - сказала Ракова.

Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В новость внесены изменения (10:36 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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