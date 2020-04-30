В Москве 23 водителей оштрафовали за использование одного кода пропуска

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 20 штрафов выписали в Москве водителям, которые пытались привязать к автомобилю код цифрового пропуска, указанный в качестве примера в СМИ. Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), каждый автомобилист должен оформить свой уникальный 16-значный код.

"23 водителя пытались использовать код пропуска, упомянутый в качестве примера в одном СМИ. 23 раза был выписан штраф тем, кто его предъявлял. Имейте в виду, что этот лайфхак не работает. Совсем. Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru", - говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции продлили пропускной режим для поездок на транспорте до 11 мая. При этом ранее выданные "рабочие" цифровые пропуска автоматически будут продлены до 4 мая, а для поездок на работу в следующие дни гражданам необходимо свои пропуска продлить самим.