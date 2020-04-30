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Пандемия коронавируса нового типа

Промпредприятия Москвы смогут подать заявку на субсидии до 30 сентября

Предполагается, что общий объем финансовой поддержки промышленных предприятий в этом году может составить до 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московские власти открыли прием заявок на предоставление субсидий промышленным предприятиям, обратиться за поддержкой можно будет до 30 сентября. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Открыт прием заявок на предоставление субсидий промышленным предприятиям. Помощь будут оказывать по трем направлениям, среди которых компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, лизинговые платежи и расходы на технологическое присоединение капитальных объектов к системам инженерно-технического обеспечения. Заявки принимают до 30 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, максимальный размер субсидии по уплате процентов по кредитам на приобретение отдельных видов оборудования составит 200 млн рублей в год. На возмещение части расходов по лизинговым платежам будут выдаваться субсидии до 100 млн рублей в год, а размер субсидии по технологическому присоединению может составить до 100 млн рублей в год на один земельный участок и покрыть до 50% фактически понесенных затрат предприятием. Общий объем финансовой поддержки промышленных предприятий в этом году может составить до 1,3 млрд рублей.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице были введены ограничения. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса. Меры направлены на поддержку сфер общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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