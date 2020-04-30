Надпись "Спасибо врачам!" появилась на фасаде гостиницы "Космос"

"29 апреля на фасаде гостинцы "Космос" появилась гигантская надпись "Спасибо врачам". С такой инициативой выступили сотрудники отеля и управляющей компании Cosmos Hotel Group. Вся высота отеля "Космос" - 99 м, длина внутренней дуги - 175 м. Площадь под надпись "Спасибо врачам!" составила 50% от общей, что примерно равняется 5,5 тыс. кв. м. Надпись хорошо просматривалась от главного входа на ВДНХ, от монумента покорителям космоса и с проспекта Мира рядом с гостиницей", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Слова поддержки врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, появились на фасаде гостиницы "Космос" на проспекте Мира в Москве в среду вечером, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управляющей компании Cosmos Hotel Group.

Там уточнили, что в акции было задействовано все 25 этажей отеля. На 14 из них в 207 номерах свет был включен, а в оставшихся, наоборот, выключен.

"На фасаде здания "Космоса" с видами на ВДНХ, музей космонавтики и Останкинскую телебашню в 21:00 в гостиничных номерах включили свет так, чтобы появились два важных слова в поддержку врачам, и всем тем, кто сейчас беспрерывно трудится в больницах, поликлиниках, во всех лечебных учреждениях по всей стране и мире, спасая жизни и возвращая здоровье пациентам во время пандемии коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, отели под управлением компании оказывают всестороннюю помощь врачам и медсестрам, борющимся с коронавирусной инфекцией. "Гостиница "Космос" с марта каждый день готовит и отвозит завтраки, обеды и ужины в клиническую больницу "Медси" на Пятницком шоссе. Другие наши московские отели размещают у себя врачей после рабочих смен, предоставляя все условия для отдыха и восстановления", - сообщил Швейн, чьи слова цитирует пресс-служба.