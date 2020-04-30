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Строительство многоуровневой развязки на западе Москвы завершится к концу 2021 года

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция около 9,7 км дорог

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве завершится к концу 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба департамента строительства города.

"Мы планируем строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК завершить к концу 2021 года. Хотя сейчас мы были вынуждены ввести временные ограничения на строительных объектах, это не должно сказаться на сроках введения объекта. После снятия ограничений строители продолжат армирование и бетонирование опор эстакад и подпорных стенок", - приводятся слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В сообщении отмечается, что всего будет построено четыре эстакады суммарной протяженностью 840 м: эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд; эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную; эстакада съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 км дорог. Кроме этого планируется строительство двух подземных пешеходных переходов и устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы с целью разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города.

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