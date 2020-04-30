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Пандемия коронавируса нового типа

Московский завод Coca-Cola запустил производство защитных щитов для лица

Предполагается, что первую партию изделий передадут волонтерам уже на этой неделе

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский завод Coca-Cola HBC Россия задействует свои ресурсы 3D-печати для производства защитных средств. Защитные лицевые щиты смогут использовать волонтеры Фонда "Русь", доставляя продукты и напитки для семей и лиц, находящихся на самоизоляции, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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"Первая партия изделий будет передана волонтерам уже на этой неделе. Щит представляет собой гибкую прозрачную пластину, которая крепится к козырьку и защищает лица тех людей, чья работа связана с большим количеством социальных контактов. Щиты можно дезинфицировать между использованиями или заменять", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день уже шесть предприятий легкой промышленности столицы переориентировали свое производство на пошив защитной одежды. "Такие решения были приняты благодаря совместной работе бизнеса и департамента инвестиционной и промышленной политики города. На борьбу с коронавирусом направлены усилия, в том числе пищевых предприятий", - отметил Прохоров.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, Coca-Cola в России поддерживает крупнейшее российское волонтерское движение #МыВместе, через которое предоставляет напитки десяткам тысяч волонтеров в 10 регионах России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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