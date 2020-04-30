Очередная масштабная дезинфекция пройдет в Москве 1 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы в пятницу проведут шестую масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств города для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности вновь предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей. В проведении дезинфекции будет задействовано свыше 70 тыс. сотрудников коммунальных служб", - сказал он.

В ходе работ коммунальщики обрабатывают дезинфицирующими препаратами все асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов в городе. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники. Особое внимание специалисты уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств у входов в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, тщательно будут продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ и другие.