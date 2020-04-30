За неделю в медучреждения Москвы после укуса клещей обратились 112 человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Всего 7,7 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита в Москве с 1 января, за последнюю неделю в медицинские организации города обратились после укуса клещей 112 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"За 18-ю неделю текущего года в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратилось 112 человек. Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области, а также во Владимирской, Калужской, Липецкой, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. На территории Москвы зарегистрировано семь случаев присасывания клещей при посещении лесопарковых зон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты управления с 9 марта 2020 года проводят профилактические работы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. Также в Москве приступили к акарицидным обработкам, уже обработана территория площадью 28,6 га.

Всего с 1 января против клещевого вирусного энцефалита сделали прививки 7 718 человек, из них 2 807 детей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. В лаборатории ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 1 января по 28 апреля проверили 794 клеща, которых принесли жители города, из них 97 клещей дали положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в материале.