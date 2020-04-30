Аннулированные из-за некорректных данных пропуска в Москве не будут восстановлены

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Цифровые пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, не будут восстановлены. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в последние сутки москвичи жаловались на массовое аннулирование цифровых пропусков.

"Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - сказали в пресс-службе. "Все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется", - добавили там.

Ранее в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.