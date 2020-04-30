{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Аннулированные из-за некорректных данных пропуска в Москве не будут восстановлены

В столице действие пропускного режима для поездок на транспорте продлили до 11 мая включительно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Цифровые пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, не будут восстановлены. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

На эту тему
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в последние сутки москвичи жаловались на массовое аннулирование цифровых пропусков.

"Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - сказали в пресс-службе. "Все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется", - добавили там.

Ранее в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы разрешили волонтерам парковаться бесплатно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС