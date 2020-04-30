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Более 1,3 тыс. спасателей обеспечат безопасность на майские праздники в Москве

Также будет привлечено 400 единиц спецтехники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. спасателей будут обеспечивать безопасность москвичей в майские праздники. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В период майских праздников более 1,3 тыс. сотрудников департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Главного управления МЧС по Москве и 400 единиц спецтехники будут обеспечивать безопасность населения столицы", - сообщили в департаменте.

От департамента ежедневно будут дежурить около 450 сотрудников пожарно-спасательного центра, 65 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также 39 сотрудников и 104 диспетчера Московского авиационного центра. Для выполнения задач привлекается около 200 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 62 плавсредства и пять вертолетов.

"В связи с высоким риском пожароопасности экипажи вертолетов будут ежедневно совершать облеты. При обнаружении очагов возгорания, пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в департаменте.

Кроме того, спасатели на мотоциклах будут ежедневно патрулировать основные магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха для контроля противопожарной обстановки. Спасатели в аэропортах Москвы продолжат дежурство и встречу прилетающих россиян.

"Все пожарно-спасательные подразделения столицы готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности населения и территории Москвы", - заключили в пресс-службе.

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