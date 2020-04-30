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Власти Москвы опровергли информацию о сбоях в работе системы оформления цифровых пропусков

Также отмечается, что пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Система оформления цифровых пропусков в Москве работает в штатном режиме, граждане могут получить, проверить и продлить свои пропуска. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее СМИ сообщили, что в системе оформления пропусков произошел сбой, часть цифровых пропусков москвичей аннулировалась и в ближайшее время их не восстановят.

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"ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Там подчеркнули, что все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. "Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется. Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - заключили в пресс-службе.

Ранее в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

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