Власти Москвы опровергли информацию о сбоях в работе системы оформления цифровых пропусков

Ранее СМИ сообщили, что в системе оформления пропусков произошел сбой, часть цифровых пропусков москвичей аннулировалась и в ближайшее время их не восстановят.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Система оформления цифровых пропусков в Москве работает в штатном режиме, граждане могут получить, проверить и продлить свои пропуска. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Там подчеркнули, что все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. "Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется. Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - заключили в пресс-службе.

Ранее в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.