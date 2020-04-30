Тоннель на участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве пройдет под землей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Перегонный тоннель от "Лианозово" до станции "Физтех", которая станет конечной Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, построят под землей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Строительство подземного тоннеля от "Лианозово" до "Физтеха" позволит уменьшить работы по перекладке коммуникаций - не придется выносить магистральные водопровод и газопровод, а также минимизировать перекрытие дорог. Это заметно снизит неудобства для местных жителей. Протяженность участка составит 2,2 км", - приводят слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Заммэра также отметил, что данное решение поддержано активом СВАО, префектурой округа и местными депутатами. Продление Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы - Дмитровского, Лианозово, Восточного Дегунино и поселка Северный. На базе станции "Лианозово" будет создан транспортно-пересадочный узел, и пассажиры смогут совершать пересадку на маршруты наземного транспорта и МЦД-1.

Кроме того, началось сооружение левого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева" на Коммунарской линии метро. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Виктория" возведет левый перегон длиной более 2,7 тыс. метра на глубине от 17 до 28 м. Его трасса пройдет под малозастроенной территорией районов Коньково и Теплый Стан. Проходку правого перегона на данном участке ведет ТПМК "Ольга", который с момента его запуска в декабре прошлого года уже прошел более половины тоннеля, уточнила пресс-служба департамента.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 млн человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.