Врачи призвали жителей Москвы остаться дома на майские праздники

"Я очень сдержанно отношусь к майским праздникам. Тем праздникам, которые с детства очень ждал и любил. Потому что непредсказуемо, что будет после них в плане увеличения количества больных, которое мы видим сейчас, увеличения больных в отделении реанимации, пациентов на искусственной вентиляции легких. Увеличения пациентов на кислороде в госпитальных отделениях. Сидим дома. Мне кажется, это самое надежное средство для того, чтобы избежать болезни", - написал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в своем аккаунте Facebook .

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главные врачи московских больниц попросили жителей города не нарушать режим самоизоляции и на майских праздниках остаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Свои обращения они разместили в социальных сетях.

В свою очередь главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко отметил, что вирус очень опасный, и среди заболевших уже очень много молодых людей. Он также, как и Проценко, попросил всех оставаться дома и не собираться на природе всем вместе.

С обращениями к москвичам также выступили главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов, главный врач "Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова" Николай Плавунов, главный врач ГКБ № 67 им. Ворохобова Андрей Шкода, главный врач городской поликлиники № 69 Елена Шаклычева-Компанец.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции, введенный месяц назад для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.