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Власти Москвы разрешили волонтерам парковаться бесплатно

Ранее волонтерам раздали карты "Тройка" для проезда на общественном транспорте

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Волонтерам, которые принимают участие в доставке продуктов питания и лекарств находящимся на карантине москвичам, дадут возможность бесплатно пользоваться городскими парковками. Об этом сообщает в четверг пресс-служба департамента транспорта.

"Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома. Мы уже раздаем им карты "Тройка" для проезда на общественном транспорте. Сейчас мы приняли решение предоставить волонтерам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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