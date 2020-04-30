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Пандемия коронавируса нового типа

Видеоткрытку разместят на фасаде Останкинской башни в знак поддержки врачей скорой помощи

Изображение бьющегося сердца на башне можно будет увидеть 2 мая с 20:30 до 22:30

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Останкинская телебашня 2 мая в знак поддержки врачей скорой помощи в период борьбы с коронавирусом разместит видеооткрытку с бьющимся сердцем на своем фасаде. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС).

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"Останкинская телебашня благодарит медиков, которые проделывают колоссальную работу для лечения больных коронавирусной инфекцией. 2 мая 2020 года вечером в знак поддержки врачей скорой помощи телебашня окрасится в красно-белый цвет, а на медиафасаде появится видеооткрытка с бьющимся сердцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция проводится в рамках международной "HeroesShineBright" при поддержке Всемирной Федерации Великих Башен (МФВБ) и небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы поддержать медработников экстренных служб по всему миру. Более 10 телебашен и небоскребов из разных стран выразят благодарность врачам таким способом. Изображение на Останкинской телебашне можно будет увидеть 2 мая с 20:30 до 22:30.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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