Видеоткрытку разместят на фасаде Останкинской башни в знак поддержки врачей скорой помощи

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Останкинская телебашня 2 мая в знак поддержки врачей скорой помощи в период борьбы с коронавирусом разместит видеооткрытку с бьющимся сердцем на своем фасаде. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС).

"Останкинская телебашня благодарит медиков, которые проделывают колоссальную работу для лечения больных коронавирусной инфекцией. 2 мая 2020 года вечером в знак поддержки врачей скорой помощи телебашня окрасится в красно-белый цвет, а на медиафасаде появится видеооткрытка с бьющимся сердцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция проводится в рамках международной "HeroesShineBright" при поддержке Всемирной Федерации Великих Башен (МФВБ) и небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы поддержать медработников экстренных служб по всему миру. Более 10 телебашен и небоскребов из разных стран выразят благодарность врачам таким способом. Изображение на Останкинской телебашне можно будет увидеть 2 мая с 20:30 до 22:30.