МЧС Москвы усилило контроль за соблюдением мер пожарной безопасности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС усилил работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил пожарной безопасности в преддверии потепления. Уже составлено более 20 протоколов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, а значит значительно возрастает риск возникновения природных пожаров. Многие жители Москвы, соблюдая режим самоизоляции, проведут праздники на своих дачных и придомовых участках. Сотрудниками Главного управления усилен контроль по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, нарушающих правила пожарной безопасности, а именно при использовании открытого огня, сжигания сухой растительности и мусора", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что с начала пожароопасного периода составлено уже 26 протоколов, большинство из которых - за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Для предотвращения пожаров сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды по поиску несанкционированного сжигания мусора, пала травы и сгораемых отходов. Всего проведено более 1 500 рейдов, выявлено 29 навалов и восемь сжиганий мусора.