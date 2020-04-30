Полиция Москвы просит граждан не покидать дома во время майских праздников

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы призывает горожан не покидать свои дома на майских праздниках из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Московская полиция в преддверии майских праздников напоминает, что в городе сохраняется режим повышенной готовности. Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Отдельную благодарность выражаем гражданам, которые неукоснительно соблюдают ограничительные меры и с пониманием относятся к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса сотрудники полиции и Росгвардии усилят контроль за гражданами во время майских праздников в Москве и Подмосковье. Особое внимание будет уделено лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда могут отправиться граждане на отдых. Сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и более тщательно проверять цифровые пропуска.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до 11 мая включительно.