Вход во все лесопарковые зоны в Москве закроют в майские праздники

В среду президент России Владимир Путин сообщил, что введенные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни нужно продлить до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Затем мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции, введенный месяц назад для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Парки и особо охраняемые природные территории в Москве закроют для посещений в майские праздники. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Ряд парков уже имеют ограждения, а также имеются парковые зоны, которые не имеют забора, но гражданам также не рекомендуется туда ходить с целью отдыха и времяпрепровождения. На сегодняшний день, так как есть определенные группы, которые планируют и готовятся провести отдых вне дома, будет усилено патрулирование этих парков, по сути, мы их будем закрывать по возможности", - сказал Данчиков.

По его словам, патрулирование парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) усилят в столице на майских праздниках. "В майские праздники планируем усиление. Помимо действующих и дополнительных сотрудников полиции на улицах Москвы, будет увеличено количество патрулей в парках, скверах ООПТ, кроме того, дополнительно в парках будет работать охрана", - сказал Данчиков.

Для контроля за соблюдением жителями Москвы ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований задействуют сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников.

"Все зеленые территории, любые парковые зоны в городе закрыты для посещений с целью ограждения людей от инфекции. Указом мэра предусмотрено, что без крайней необходимости выходить нельзя. Есть возможность выйти в ближайшие магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой, а также к месту работы", - сказал Данчиков.

Он добавил, что на улицах и в "зеленых зонах" города будут звучать объявления о необходимости соблюдения самоизоляции. Также там будут размещены информационные плакаты о правилах пребывания на улице при действующем в столице режиме повышенной готовности, об административной ответственности и предупреждения не посещать парки с целью отдыха.

"Патрули также будут разъяснять москвичам о нормах пребывания во время режима повышенной готовности. Граждане, которые нарушат установленный указом мэра режим нахождения на улице, будут привлечены к административной ответственности", - сказал Данчиков.

О штрафах

"При зафиксированном нарушении сотрудники полиции составляют протоколы на месте. Затем уполномоченное должностное лицо - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) - налагают штрафы. На месте никаких штрафов не платится и не выписывают, сотрудник полиции только протокол составляет", - сказал Данчиков.

Он добавил, что если граждане по отношению к сотруднику полиции ведут себя некорректно, оскорбляют его или сопротивляются его требованиям, не имеют при себе документы, нарушают общественный порядок, то сотрудники полиции вправе задержать таких граждан.

"После составления протокола, если гражданин не согласен с зафиксированным правонарушением и у него есть основания доказать обратное, он может прийти на службу разбора", - добавил Данчиков.

О ситуации

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

29 апреля в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

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