Суды Москвы за неделю получили 11 административных дел о нарушении самоизоляции гражданами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичные суды получили с начала недели 11 административных протоколов, составленных за нарушение гражданами самоизоляции. Это следует из данных базы судов общей юрисдикции.

С 27 по 30 апреля в суды поступило 11 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") в отношении граждан. Заседания по ним пока не назначены.

По данной статье судами столицы оштрафованы уже 38 граждан, с каждого взыскано по 15 тыс. рублей.

Кроме того, столичные суды с начала недели получили 125 административных материалов в отношении юридических и физических лиц по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности.

Как следует из базы судов общей юрисдикции, в период с 27 по 30 апреля в московские суды поступили 125 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", из них 49 материалов были возвращены для устранения недостатков, а рассмотрены лишь 16 дел.

Ранее суды взыскивали штрафы по данной статье. Полицейские материалы в основном касались реализации товаров, не включенных в перечень предметов первой необходимости, также были случаи составления протоколов в отношении магазинов, не нанесших специальную разметку в помещении.

Штрафы в отношении индивидуальных предпринимателей тогда составили 30 тысяч рублей, в отношении физических лиц -7 тысяч рублей.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В новость были внесены изменения (18:11 время мск) — добавлены подробности по тексту.