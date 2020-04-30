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Пандемия коронавируса нового типа

Около 30 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом за время работы центра

Среди них 10 врачей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около 30 сотрудников, в том числе 10 врачей, заразились коронавирусом в больнице в Коммунарке с момента ее открытия. Об этом сообщил в четверг главврач больницы Денис Проценко.

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"Если говорить про цифры, за данный период у нас заболели 26 наших сотрудников. Не только врачей - врачей среди них 10, - у нас есть медицинские сестры и прочий медицинский персонал", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Проценко сообщил, что также заразился коронавирусом, его анализ на заболевание дал положительный результат. Он изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. В данный момент Проценко здоров.

Новый больничный комплекс в Коммунарке (Новомосковский административный округ) принимает пациентов с 3 марта. Больничный комплекс - одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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