Более 19 тыс. пациентов находились под наблюдением Центра телемедицины в Москве

С 17 марта для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому и не несет угрозы для здоровья, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5 в Даевом переулке. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе № 548 на проспекте Лихачева. Дистанционный медицинский прием подходит для больных, которым не показана госпитализация, но они нуждаются в самоизоляции.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты Центра телемедицины в Москве вели наблюдение за 19 тыс. пациентов со дня открытия центра. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Технология дистанционного наблюдения за амбулаторными пациентами доказала свою эффективность в работе с пациентами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Кроме того, телемедицинский центр в значительной мере позволяет снизить нагрузку на стационары города. Центр функционирует в круглосуточном режиме. С момента запуска центр провел уже более 100 тыс. дистанционных консультаций. За все время в центре находилось под наблюдением более 19 тыс. пациентов", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в настоящий момент в центре работают 300 специалистов. Врачи, администраторы, операторы работают в две смены. Заммэра считает, что телемедицинская служба в системе здравоохранения города может найти свое применение и после пандемии. Например, может также использоваться в наблюдении пациентов, проходящих лечение амбулаторно, таким образом разгружая городские поликлиники.

"Надеюсь, что постепенно пациенты будут готовы принимать такой вид медицинской помощи, а техническая база нами уже подготовлена и опробована. При необходимости мы готовы будем расширить ее на всю систему здравоохранения", - добавила Ракова.