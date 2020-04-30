{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 19 тыс. пациентов находились под наблюдением Центра телемедицины в Москве

С момента запуска центра специалисты провели более 100 тыс. дистанционных консультаций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты Центра телемедицины в Москве вели наблюдение за 19 тыс. пациентов со дня открытия центра. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 17 марта для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому и не несет угрозы для здоровья, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5 в Даевом переулке. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе № 548 на проспекте Лихачева. Дистанционный медицинский прием подходит для больных, которым не показана госпитализация, но они нуждаются в самоизоляции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Технология дистанционного наблюдения за амбулаторными пациентами доказала свою эффективность в работе с пациентами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Кроме того, телемедицинский центр в значительной мере позволяет снизить нагрузку на стационары города. Центр функционирует в круглосуточном режиме. С момента запуска центр провел уже более 100 тыс. дистанционных консультаций. За все время в центре находилось под наблюдением более 19 тыс. пациентов", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в настоящий момент в центре работают 300 специалистов. Врачи, администраторы, операторы работают в две смены. Заммэра считает, что телемедицинская служба в системе здравоохранения города может найти свое применение и после пандемии. Например, может также использоваться в наблюдении пациентов, проходящих лечение амбулаторно, таким образом разгружая городские поликлиники.

"Надеюсь, что постепенно пациенты будут готовы принимать такой вид медицинской помощи, а техническая база нами уже подготовлена и опробована. При необходимости мы готовы будем расширить ее на всю систему здравоохранения", - добавила Ракова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Собянин считает, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС