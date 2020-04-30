Московский зоопарк продлил закрытый режим и акцию на льготные билеты до 11 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичный зоопарк продлил закрытие для посетителей и акцию по продаже льготных билетов до 11 мая включительно, онлайн-трансляции кормления животных будут продолжены. Об этом сообщила в четверг пресс-служба зоопарка.

"В соответствии с указом мэра Москвы от 28 апреля 2020 года, зоопарк продлевает время закрытия для посетителей до 11 мая включительно. С 26 марта по 11 мая льготные билеты можно приобрести на официальном сайте зоопарка <...>. Билеты будут действовать с момента официального окончания карантина и открытия Московского зоопарка, и до конца года", - говорится в сообщении.

Зоопарк продолжит онлайн-трансляции кормлений и тренингов животных, а также лекции о жизни питомцев. Сотрудники зоологического парка активно готовятся к летнему сезону: проводят генеральные уборки в вольерах, проверяют водные системы, наполняют бассейны.

"Сейчас на улице уже гуляют слоны и фламинго, жирафы и капибары. Вскоре должны выйти сурикаты. Все питомцы чувствуют себя хорошо и живут, согласно обычным ритмам. Едят, отдыхают, играют с киперами", - отмечается в сообщении.

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.