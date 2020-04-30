Москвичам напомнили о необходимости оформить пропуск для поездки на дачу

"Чтобы отправиться в период майских праздников на дачу, нужно оформить цифровой пропуск. Сделать это можно тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. При этом важно отправить заявку не позже чем за пять часов до поездки", - значится в публикации.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москвичи могут уехать на дачу в период майских праздников, воспользовавшись цифровым пропуском. При его оформлении следует указать цель поездки "разовая поездка в иных целях", сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Как уточняется на сайте, оформить пропуск на портале nedoma.mos.ru можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Для этого необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет. Данные, которые внесены в свой профиль, заполнятся автоматически, заявителю останется указать тип пропуска ("разовая поездка в иных целях"), маршрут передвижения, цель и дату поездки, а также номер паспорта, если в профиле он не указан.

"Кроме того, если вы поедете на общественном транспорте, потребуется указать номер проездного: карт "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета или социальной карты жителей Москвы и Московской области. Автомобилистам же потребуется внести госномер машины. После отправки сведений вы получите код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку", - отмечается на портале.

Заказ пропуска по телефону

Кроме того, для подачи заявки на пропуск в день поездки можно отправить СМС на номер 7377. Составить СМС-запрос можно, воспользовавшись приложением "Моя Москва": в разделе "Цифровой пропуск" необходимо нажать кнопку "Начать", тем самым запустив специальный чат-бот. "Затем выберите пункт "Оформить заявку по СМС" и следуйте указаниям на экране. После ввода всех необходимых данных приложение сгенерирует запрос, который нужно будет скопировать и отправить на номер 7377. В ответном сообщении вы получите 16-значный код вашего цифрового пропуска, который также понадобится в пути", - поясняется на ресурсе.

Также отмечается если оба эти способа недоступны, то в день поездки жители могут позвонить по номеру единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Затем необходимо сообщить оператору информацию, необходимую для оформления пропуска. Он сам заполнит заявку на пропуск и продиктует заявителю его код.

"Вне зависимости от способа оформления привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется. Обязательно возьмите в поездку документ, указанный в пропуске. Уточните расписание автобусов и электричек - график движения мог измениться. Если же вы поедете на автомобиле, удостоверьтесь, что разрешения оформлены на каждого пассажира, а не только на водителя", - заключается на сайте.

О ситуации

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

29 апреля в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.