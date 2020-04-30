Собянин рекомендовал пассажирам московского метро носить маски и перчатки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне [дотронесь]. Лучше все-таки надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Он также сообщил, что срок действия транспортных карт "Тройка" продлят на весь период ограничений на передвижение на транспорте по Москве. "Мы будем продлевать [карту "Тройка"] до тех пор, пока введены ограничения. То есть ваши деньги не пропадут, не беспокойтесь", - сказал мэр.

Власти Москвы продлили действие в городе пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая. Проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен только по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.​​​​​