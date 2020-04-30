Тесты на антитела к коронавирусу могут стать общедоступными в Москве через две недели

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бесплатные экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу могут стать массово доступными в поликлиниках Москвы в течение одной-двух недель. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Государственные лабораторные тесты делаем все бесплатно и будем делать бесплатно. В Москве есть экспресс-тесты сегодня, первые мы апробировали, около 100 тыс. были израсходованы только для скрининга медработников <...> Надеюсь, что в течение одной-двух недель эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве, объем и качество тестирования значительно улучшатся. Системы, которые будем внедрять в поликлиниках и госучреждениях, они все будут бесплатными", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

28 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что более 50 тыс. столичных медиков прошли экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу. Там уточнили, что экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас или болел раньше и успел ли у него выработаться иммунитет. В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут.

По распоряжению мэра Москвы такое тестирование пройдут все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города.

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