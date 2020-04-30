Меры безопасности будут усилены в Москве в период майских праздников

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Меры безопасности будут усилены в Москве в майские праздники, на улицы выйдут 13 тыс. сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"В обычные дни у нас на улицы каждый день выходило около 2,5 тыс. патрульных. Сейчас выходит 9 тыс., а в праздничные дни будет выходить 13 тыс. Стало на порядок больше полицейских, Росгвардии, которые патрулируют город", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в Москве благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля на территории столицы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений с информацией о преступлениях.

О работе магазинов на праздники

Собянин сообщил, что в столице не планируют вводить новые ограничения по работе продуктовых магазинов на период майских праздников, но будут наказывать за несоблюдение в них социальной дистанции.

"Если мы будем ограничивать работу продуктовых магазинов, то создадим еще большую толчею. Все магазины, большие или маленькие, обязаны следить, чтобы граждане там не толкались, соблюдалась социальная дистанция. Если магазины не соблюдают, они наказываются", - сказал мэр.