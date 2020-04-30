В гостиницах Москвы расселили около 4,5 тыс. врачей, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. медиков, принимающих участие в борьбе с коронавирусом, в целях безопасности поселили в московских гостиницах. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Часть гостиничного бизнеса переключилась на услуги, которые город заказывает для врачей. Мы зарезервировали около 13 тыс. гостиничных мест в трехзвездочных гостиницах, практически все гостиничные номера забронировали и выкупили. Сегодня в них уже проживают 4,5 тыс. врачей. С одной стороны, мы говорим врачам, чтобы они не уезжали домой, не подвергали риску своих близких, потому что они находятся на передовой, с другой стороны, мы помогаем гостиничному бизнесу решать свои проблемы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".